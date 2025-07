SEGUE EM PORTUGAL

Corinthians desiste da contratação de ex-Bahia após impasse com clube português

O Sporting recusou propostas pelo atacante, e valor pedido foi considerado fora da realidade corintiana

O Corinthians anunciou, nesta sexta-feira (4), que encerrou as negociações com o Sporting, de Portugal, para contratar o atacante Biel, ex-Bahia. O clube paulista tentou viabilizar a chegada do jogador por empréstimo e, depois, por meio da compra parcial dos direitos econômicos, mas esbarrou na recusa dos portugueses e no alto valor exigido.>