LUTO

Corpos de Diogo Jota e André Silva são velados em cerimônia restrita em Gondomar

Atletas mortos em acidente na Espanha são homenageados em sua cidade natal

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de julho de 2025 às 18:00

ODiogo Jota e André Silva Crédito: Divulgação/Porto

Os corpos de Diogo Jota e seu irmão André Silva estão sendo velados desde a manhã desta sexta-feira (4) em uma cerimônia reservada a familiares e amigos próximos, na Capela da Ressurreição, em Gondomar, cidade na região metropolitana do Porto, no norte de Portugal. A despedida conta com a presença de autoridades e figuras públicas, como o empresário Jorge Mendes, o primeiro-ministro Luís Montenegro e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. >

Os corpos foram liberados na tarde de quinta-feira pelo necrotério de Puebla de Sanabria, cidade espanhola próxima ao local do acidente, e transportados em um comboio funerário até Portugal. O trajeto, de cerca de 250 quilômetros, terminou com forte comoção popular em Gondomar. Centenas de pessoas aplaudiram a chegada do cortejo, que foi escoltado por um esquema especial de segurança.>

O sepultamento está previsto para ocorrer neste sábado (5), em cerimônia que também deve ser restrita à família. A Capela da Ressurreição segue isolada pela polícia, e a expectativa é de que o funeral reúna novamente autoridades locais e membros da comunidade esportiva.>

O acidente

Jota, de 28 anos, e André, de 25, morreram na madrugada de quinta-feira (3) após um grave acidente de carro no norte da Espanha. Segundo as autoridades locais, o veículo em que estavam saiu da pista e pegou fogo após a colisão. Os dois não resistiram.>

Atacante do Liverpool e integrante da seleção portuguesa, Diogo Jota era um dos nomes mais conhecidos do futebol do país. Já seu irmão, André Silva, atuava no Penafiel, equipe da segunda divisão portuguesa. Ambos faziam o trajeto de Portugal para a Inglaterra por terra após recomendação médica, já que Jota havia se submetido a uma cirurgia pulmonar recente e foi orientado a evitar voos por questões relacionadas à pressão atmosférica.>