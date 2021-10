O baiano Isaquias Queiroz, que conquistou a medalha de ouro na canoagem durante a Olímpiada de Tóquio (Japão), se casou no último sábado (16), em Ilhéus, no sul do estado. Ele subiu ao altar com a companheira Laina Guimarães, com quem tem um filho, Sebastian, de 3 anos. A cerimônia aconteceu na beira da praia, no Canabrava Resort.

