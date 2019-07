Após crítica, Bolsonaro diz que não viu 'Bruna Surfistinha': 'Vou perder meu tempo?'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 19, que não assistiu ao filme Bruna Surfistinha. Bolsonaro tem usado o filme, ao qual se refere como "pornográfico", para justificar mudanças na Agência Nacional do Cinema (Ancine). "Eu não, pô. Vou perder tempo com Bruna Surfistinha? Tô com 64 anos de idade. Se bem que, tenho uma filha de oito anos, sem aditivos", disse em tom de brincadeira durante coletiva de imprensa.



Pouco antes, ele voltou a considerar a possibilidade de extinguir a Ancine, caso a agência pública não se adapte às regras impostas pela atual gestão. "Dinheiro público não vai ser usado para fazer filme pornográfico e ponto final. Acho que ninguém pode concordar com isso. A Ancine acho que é no Leblon (bairro do Rio de Janeiro)? Virão para Brasília. Aquelas noites badaladas, muita festa, vão fazer em Brasília essa festa. Estamos estudando a possibilidade, tem que ser lei, de voltar a ser agência ou quem sabe extingui-la. Deixa para a iniciativa privada fazer filme", afirmou.



Ontem, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, negou a possibilidade de extinção da agência e disse que apenas a direção será transferida para a capital federal.