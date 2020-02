Após entrar no BBB20, Daniel pede que sisters acreditem em Marcela

A entrada dos novos participantes Ivy e Daniel na casa do BBB20 deu mais uma agitada na vida dos confinados. Eles revelaram algumas coisas sobre o jogo que ouviram enquanto estavam na Casa de Vidro.

Daniel sussurrou pedindo que as sisters confiassem em Marcela, que revelou a estratégia dos outros brothers de tentar seduzir as participantes confinadas. "Acreditem nela, por favor", disse ele, e logo depois abraçou a sister. As outras mulheres da casa aplaudiram o momento.

Já no quarto com as meninas, o gaúcho revelou que o comportamento dos brothers era desrespeitoso. "As atitudes dele não eram legais, eles falavam mal das gurias". Ele completa: "eles não prestam, esses machos. Eles não respeitam vocês".

Ivy diz ainda que era preciso que Petrix fosse eliminado primeiro, e que Hadson deve sair da casa também.

Depois das revelações, as sisters choraram no quarto. "Vamos combinar que a gente vai se olhar no olho e se respeitar e se proteger? E acreditar uma na outra? Parar de picuinha besta uma contra a outra? Porque a gente não tem nada aqui, só temos uma a outra. Vamos combinar e se ouvir mais?", propôs Manu Gavassi.

Daniel afirma que está ao lado das sisters. "E não é porque eu e Pyong somos homens que não estamos com vocês, tá? Lá fora também tem macho que ajuda vocês", afirma.

Mari conta que Hadson a procurou após o Paredão para pedir desculpas. Giselly, então, dispara: "Quem errou mais foi o Lucas, que te abraçava toda hora e eu falei. E não acreditaram em mim". Marcela questiona o brother: "Era verdade o que eu falei, que eles estavam querendo fazer elas errarem?". Mas Daniel não pode falar nada e apenas confirma sacudindo a cabeça.

Bianca, que não estava no cômodo, chega depois e fica assustada com as revelações. Ela tenta se defender, já que não se posicionou a favor das outras sisters imediatamente. "Eu não duvidei. Já falei. Falei: 'Gente, elas interpretaram de uma maneira, e a intenção deles foi outra'. Minha vida é assim. Não consigo pegar qualquer coisa... Esquece ser homem e ser mulher, qualquer pessoa que fale qualquer coisa, vou falar com ela antes. Fico me sentindo perdida", diz. Gabi a apoia e diz que ela foi enganada pelos outros brothers.