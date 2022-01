Após 'estouro' em motor, jatinho com cantor Bruno faz pouso de emergência

O motor do avião particular que levava o cantor Bruno, da dupla com Marrone, teve um problema durante o voo, obrigando um pouso de emergência em Sorocaba, interior de São Paulo. Nas redes sociais, o um dos passageiros disse que "a turbina estourou".

No avião estavam Bruno, sua esposa Mariane, o filho Enzo Rabelo e o secretário de Bruno. Eles saíram de São Paulo em direção a Uberlândia.

Rabelo compartilhou a história em suas redes sociais mas apagou os stories pouco tempo depois. No vídeo ele afirmava que ele e o pai estão bem.

“Oi, gente, tudo bem com você? Estourou uma turbina do avião e pousamos em Sorocaba. Graças a Deus, está tudo bem! Foi difícil, um susto!”, compartilhou.