Após mal-estar, ex-presidente Dilma Rousseff recebe alta e já está em casa

A ex-presidente Dilma Rousseff recebeu alta médica na tarde desta terça-feira (25) e já está em casa. Dilma teve um mal-estar na noite desta segunda-feira e foi internada no hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre.



De acordo com a assessoria de imprensa da ex-presidente, nada foi detectado nos exames, realizados com acompanhamento do médico Paulo Caramori. Segundo o comunicado, divulgado no site da ex-presidente, seu estado de saúde é bom.



"Ela concluiu os exames realizados no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e teve alta por volta das 15h30 desta terça-feira, 25. Ela já está em casa, em bom estado de saúde e consciente. Nada foi registrado nos exames feitos nesta tarde sob a supervisão do médico Paulo Caramori", disse a nota.



Mais cedo, o ex-presidente Lula disse, através das redes sociais, que conversou com Dilma pela manhã. "Falei com a @dilmabr hoje 9h da manhã e ela já estava se sentindo melhor, falante como sempre. Se Deus quiser em breve já estará de volta em casa, recuperada e com muita disposição pra nossa luta", escreveu Lula.