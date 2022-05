Após polêmica com McDonald's, Burger King diz que Whopper Costela não tem costela

Após a polêmica com o McPicanha ter atraído a atenção dos clientes do Mc Donald's, na semana passada, agora é a vez da rede de fast food Burguer King. Os usuários das redes sociais acusam o restaurante de ter em, no seu cardápio, um sanduíche com o nome inapropriado, o Whopper Costela.

O sanduíche não tem costela em seus ingredientes. O próprio Burger King confirmou que o hambúrguer é feito com paleta suína e tem apenas "aroma de costela".

Veja um dos vídeos publicado pelo advogado Fernando Chagas, que faz postagens sobre direitos do consumidor no TikTok:

O Burguer King informou ao UOL que, desde o lançamento desse produto, sempre foi comunicada a composição do hambúrguer, "produzido à base de carne de porco (paleta suína) e com aroma 100% natural de costela suína", sem aditivos e conservantes.

A empresa afirma que "a transparência para com os nossos clientes é um valor fundamental e inegociável" e que "todas as informações sobre a composição do produto podem ser facilmente identificadas nas peças publicitárias, cardápios e demais materiais oficiais do Burger King".