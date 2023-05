Após quase nove meses, Danilo Fernandes volta a ser relacionado pelo Bahia

O Bahia tem uma novidade na lista de relacionados para o jogo contra o Goiás, neste sábado (20), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Danilo Fernandes volta a ser opção do Esquadrão após quase nove meses.

O jogador era titular da equipe na Série B do ano passado, até sofrer uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele se machucou durante o aquecimento da partida contra a Ponte Preta, no fim de agosto de 2022, pela 27ª rodada da Segundona. Precisou ser submetido a uma artroscopia e, em março de 2023, passou a treinar com o restante do elenco.

A última partida de Danilo Fernandes pelo Bahia foi na vitória por 2x1 sobre o Vasco, em 28 de agosto, pela 26ª rodada da Série B. Pelo Esquadrão, o goleiro de 35 anos acumula 53 partidas e 45 gols sofridos.

Apesar do retorno à lista de relacionados, o jogador começará o duelo contra o Goiás no banco. Titular absoluto desde que chegou ao clube, para a temporada 2023, Marcos Felipe será o responsável por defender a meta tricolor.

Danilo Fernandes não a única novidade na relação. Thaciano e Vinícius MIngotti voltam a estar à disposição do técnico Renato Paiva, após desfalcarem a equipe no meio da semana, pela Copa do Brasil.

Por outro lado, o treinador não contará com Matheus Bahia, devido a um estiramento muscular na coxa, e Yago Felipe, com um estiramento na panturrilha. Kanu e Rezende também são ausências, por suspensão.