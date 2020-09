Após reclamar de uso de máscara, Luana Piovani está com covid-19

A atriz Luana Piovani testou positivo para o novo coronavírus. Morando em Portugal, ela confirmou em um vídeo no Youtube que está infectada. Piovani contou que está isolada em um quarto e "comendo igual cachorro".

"Testei, sim. Estou covidiana. Por isso estou trancada no quarto. As crianças não podem passar da porta para cá... Estou me alimentando igual um cachorrinho, na jaulinha, a Maiara coloca a comida aqui na porta", explicou ela, que é mãe de Bento, Liz e Bem, frutos do casamento com o surfista Pedro Scooby.

Ela conta que descobriu que estava doente logo depois de voltar de uma viagem que fez para Paris, na França. Todos que estavam com ela estão cumprindo quarentena, diz. “Na quinta-feira, me senti esquisita, vim de Paris. Todo mundo que teve contato comigo, está de quarentena comigo”, disse.

Durante a viagem, Luana gravou vídeos reclamando de ter que usar máscara em Paris. Ela chegou a gravar um falando de um "jeitinho" para ficar na rua sem a proteção, afirmando estar tomando sorvete só por isso. "E eu nem sou de sorvete, mas quando vi o povo andando na rua, neste calor que está, e tomando sorvete, falei: 'vamos parar agora para tomar um sorvete que eu quero ficar sem máscara'. Pronto!", disse.

Uma seguidora comentou que esperava que agora ela tivesse uma postura mais responsável. "Amada, eu sempre segurei minhas 'pica', essa está até branda. Foi bem feito mesmo, bem feitinho, cinco países, muita gente, uma hora ele chegaria. Está tudo certo", respondeu a atriz.

Piovani contou que tem sentido sintomas leves da doença e tem usado o tempo para criar conteúdo. “Olha, já estou fazendo uma caipirosca desse limão. Já peguei a caneta e um papel e escrevi quatro músicas e histórias para o meu stand up, costurei, estou malhando, que é ótimo para meus joelhos”, afirmou.

Para ajudar com os filhos, ela conta com ajuda de uma funcionária. “Eu tinha uma rede de apoio imensa de apoio no Brasil, nove funcionários. Aqui, tinha duas... Agora tenho só a Andrea, que é meu braço direito e esquerdo. Agora, ele (Scooby, ex-marido) pega as crianças de 15 em 15 dias”.