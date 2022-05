Após revelação de companheiro, capitão do Blackpool apagou postagens homofóbicas

O zagueiro e capitão do Blackpool FC, Marvin Ekpiteta, usou as redes sociais nesta terça-feira (17) para se desculpar pelas postagens com conteúdo homofóbico em sua conta oficial do Twitter.

As publicações foram feitas entre 2012 e 2013. O pronunciamento de Ekpiteta aconteceu após a revelação feita por seu companheiro de time Jake Daniels, de apenas 17 anos, que se assumiu gay publicamente na última semana. Daniels é o primeiro jogador a fazer isso no futebol inglês desde a década de 1990.

No texto, Marvin Ekpiteta se sentiu envergonhado ao rever os comentários nas redes sociais quando tinha 17 anos. Eles foram recuperados por usuários do Twitter após a revelação de Jake Daniels. “Estou envergonhado pelos comentários que fiz aos 17 anos, quase uma década atrás, que não refletem de forma alguma os valores que mantenho agora ou as crenças que tenho como pessoa ou companheiro de equipe”, afirmou o zagueiro.

“Hoje, as postagens nas redes sociais que fiz em 2012 e 2013 foram destacadas. Quero me desculpar sinceramente pela linguagem ofensiva e completamente inapropriada que usei e pelos sentimentos que expressei. Como jogador de futebol, trabalhei com uma ampla e diversificada gama de pessoas. Ao longo deste período, desenvolvi e cresci como pessoa", continuou.

Ekpiteta ainda disse que assume totalmente a responsabilidade pelas suas falas e reafirmou que o futebol é um espaço onde "todos devem se sentir livres para serem verdadeiros com eles mesmos".

Fiquei orgulhoso de Jake e de todos os envolvidos no Blackpool FC por um momento extremamente positivo para o futebol como um todo”, destacou o zagueiro do Blackpool

Veja o pronunciamento feito por Marvin Ekpiteta

Entenda o caso de Jake Daniel

No último fim de semana o atacante do Blackpool FC, time da segunda divisão inglesa, deu uma entrevista para a emissora britânica Sky Sports, onde revelou-se gay. Jake Daniels tem 17 anos e é formado nas categorias de base do clube. Pelo time juvenil chegou a marcar 30 gols em uma única temporada. A sua estreia como profissional aconteceu recentemente, quando entrou no segundo tempo contra o Peterborough.

Na entrevista, Jake afirmou que que odiou ter que mentir durante toda a sua vida e antes sentia a necessidade de ter que mudar para se encaixar nos padrões da sociedade.

"Existem pessoas por aí no mesmo espaço que eu que podem não se sentir à vontade para revelar sua sexualidade. Eu só quero dizer a elas que você não precisa mudar quem você é, ou como você deveria ser, apenas para se encaixar", completou o jogador.



A primeira vez que falou sobre o assunto foi quando se abriu para sua mãe e sua irmã, logo depois de uma partida pelo Blackpool, quando ele havia marcado quatro gols no jogo.