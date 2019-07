Após roubo, instituição em Nazaré recebe doação e compra nova geladeira

A rapidez com que foi roubada a 'Geladeira Comunitária', colocada em via pública no bairro de Nazaré, em Salvador, assustou os membros da Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), responsável pelo projeto. Instalada na manhã desta terça-feira (30), na Rua Santana Clara do Desterro, a geladeira, que disponiliza gratuitamente alimentos para moradores de rua, permaneceu ali por menos de 20 horas.

Pode-se dizer, no entanto, que o 'reparo do dano' veio em tempo diretamente proporcional ao da perda, nas palavras do padre Alfredo Dórea, gerente administrativo da IBCM. Logo que o roubo foi noticiado pela imprensa, de acordo com o padre, uma senhora, que preferiu o anonimato, se ofereceu para repor o equipamento.

"Não temos nem palavras, estamos muito felizes. Ela não quer ter o nome divulgado, mas já até compramos a geladeira e agora apenas dependemos apenas da plotagem, mas acredito que até a semana que vem já vai estar lá, no mesmo lugar e do mesmo jeito", comentou, ao relatar que a mulher depositou R$ 1 mil na conta da instituição, que, imediatamente, comprou uma geladeira nova.

O eletroméstico, que já não era 'lacrado', na leitura do padre, agora é que "não vai ser mesmo". "O que nós queremos é devolver ela do jeitinho que colocamos, aberta e disponível aos que precisam", diz.

"Ela contou que quer ajudar a gente a fazer o mesmo em outros pontos da cidade. Além disso, uma outra doadora também manifestou desejo de doar uma quantia para que façamos o investimento", resumiu o padre, que já traçou a estratégia para sensibilizar as pessoas para que novos roubos não ocorram.

A ideia é que na nova plotagem, além da apresentação de Geladeira Comunitária, tenha, ainda, um aviso: "Se você está precisando de uma geladeira, não roube, fale conosco, talvez possamos te ajudar".

Não é a primeira vez

Em 2015, a mesma instituição foi responsável por trazer a iniciativa para a capital baiana. Com isso, Salvador foi a primeira cidade do Nordeste a ganhar uma geladeira comunitária no meio da calçada, seguindo os moldes de cidades como Goiânia (GO) e Taubaté (SP), além de países europeus. Poucos dias depois da inauguração do projeto, porém, o equipamento teve o seu motor roubado.

"Da outra vez arrombaram o portão de ferro da creche e roubaram o motor. A gente deu queixa e reapareceu. Acabou ficando mais um mês, só que um morador desorientado a destruiu. É que antes todo dia a gente colova a geladeira na rua de manhã e tirava de noite. Dessa vez resolvi manter 24 horas para atender à demanda a qualquer hora do dia", explica o padre Alfredo Dórea.

O que encorajou a decisão do padre de retornar com o projeto foi o apoio do coronel da Polícia Militar (PM) José Marcelo Santos Adães, que antes comandava a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barbalho) e hoje coordena a Corregedoria da PM.

"Quando ele esteve aqui, há 15 dias, me disse que iria dar todo apoio, já que essa rua é bem insegura. Sempre tinha alguém por aqui. Ontem infelizmente não tinha. Mas sei que não dá pra deslocar um policial todo dia pra tomar conta da geladeira", comenta Dórea.

Kiko Kislansky, sócio-fundador da Euzaria, um das parcerias do projeto lamentou o roubo. "A inspiração que um ato de solidariedade gera é muito mais forte do que a indignação que um ato como esse provoca”.

O CORREIO tentou contato com Adães, outra parceira do projeto, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.