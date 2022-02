Após sucesso na Netflix, Golpista do Tinder cobra R$ 100 mil para ir em festas

Conhecido nacional e internacionalmente como Golpista do Tinder, Simon Leviev agora aproveita a fama adquirida com o documentário da Netflix que conta sua história para cobrar caro com presenças VIP em festas.

O "trambiqueiro" já inclusive contratou uma agente e tenta carreira em Hollywood. E os valores pedidos pelo israelense não são baixos: ultrapassam os US$ 20 mil, apenas para estourar bebidas em boates. As informações são do site TMZ.

A forma de arrecadação, apesar de controversa, tem dado certo: de acordo com a plataforma, o número de contratantes não para de crescer e Simon tem convites para aparecer em eventos de clubes noturnos nos Estados Unidos.

O "Golpista do Tinder" também já solicitou um jatinho particular, uma suíte em um hotel 5 estrelas, dois seguranças em tempo integral e uma SUV (veículo esportivo) preta.

Na produção da Netflix, Simon Leviev se passa por um magnata do ramo dos diamantes e conquista mulheres na internet com uma identidade falsa. Tudo isso para dar um golpe milionário nas moças. Mas algumas de suas vítimas não aceitam o que aconteceu e querem justiça. Ele foi preso por estelionato. Para as vítimas do golpista, agora Simon está querendo ter o estilo de vida luxuoso que fingia ter no Tinder.