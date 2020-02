Após 'sumiço', Jô Soares reaparece em foto com Marcelo Tas

Foto: Marco Aurélio Gois/Instagram

Após meses longe dos holofotes, o apresentador Jô Soares voltou a pintar na televisão. Em uma das raras vezes que ele aparece após ter seu programa descontinuado na TV Globo, em 2016, ele foi entrevistado por Marcelo Tas para o programa #Provocações nessa segunda-feira (17).

O programa com o ex-apresentador do 'Programa do Jô' na TV Cultura será exibido no mês que vem. "#Provoca2020 de cara nova para receber um velho amigo. Março tem Jô Soares no #Provoca", escreveu Tas sobre a nova temporada do programa, que antes era apresentado por Antônio Abujamra, morto em 2015.

O registro do encontro foi feito pelo roteirista Marco Aurélio Gois. Ele afirmou que a entrevista com Jô deve ser a primeira a ir ao ar na nova temporada.