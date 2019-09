Após término com Anitta, Scooby se encontrará com Piovani em Noronha

Foto: Reprodução/Instagram

Poucos dias após o término com Anitta, Pedro Scooby irá se reencontrar com a sua ex-esposa Luana Piovani em Fernando de Noronha para comemorar o aniversário dos gêmeos Bem e Liz. A festa "oficial" aconteceu alguns dias atrás em Portugal, onde a atriz mora, mas o pai das crianças não esteve presente.

Por conta disso, Piovani desabafou em sua conta no Instagram. “Falei que estava devastada. Uns quinze minutos depois, ele falou que iria me encontrar em Noronha para fazermos uma festinha lá. Vamos fazer um bolinho. Vai ser incrível”, contou ela.

Piovani também não deixou de comentar sobre a separação de seu ex-marido com Anitta, mas sem citar nomes. “O babado lá do fim do troço… Não sei nem o que dizer, né? Me deu a sensação de que ele falou: ‘Olha só, Brasil, essa semana ninguém faz cagada não, que a vergonha dessa semana eu quero passar sozinho, está avisado’. Que constrangimento”, afirmou.

Novo namorado

Se o casal "Scoobitta" acabou, o novo relacionamento de Piovani vai às mil maravilhas. A atriz assumiu mesmo o namoro com o isarelense Ofek Malka, de 23 anos, e fez um balanço sobre o aniversário (ela completou 43 anos no dia 29 de agosto) e sobre o namoro recente.

“Em Ibiza pra dar inicio ao meu novo ano de vida e de escolhas, cercada de amigas anjas’n roll, eu recebi flores do presente que Deus me mandou de aniversario. Ofek Malka, um namorado inusitado, surpreendente and brave, very brave. Com ele estou me sentindo acolhida, confortada, bela e amada. O que fazer se não morrer de amor e de orgulho, de escolhas onde VOCÊ é o foco e dedicaçao. Geeenteeemmm, o bapho é esse, ganhei o boy, to bagunçada eu, ta bagunçado ele. Israel wait for me”, escreveu ela.