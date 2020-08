Aprenda a administrar bem sua empresa através do WhatsApp

Já imaginou a possibilidade de trocar experiências e conhecer muito mais sobre liderança, planejamento, motivação de equipes, comunicação digital, custos e gestão de processos? Essa possibilidade existe e está no celular, mais especificamente no Whatsapp.

É dessa forma que o Sebrae-Bahia vem capacitando os empresários que desejam atualizar os conhecimentos, aprender sobre as melhores práticas de gestão para suas empresas, além de manter o networking atualizado.

De acordo com a consultora do Sebrae-Ba Taiane Jambeiro, a proposta é simples e tem ganhado muita aderência, consistindo em criar grupos no aplicativo de mensagens com as pessoas inscritas nas turmas. “A partir daí, temos uma programação de quatro horas com entrega de conteúdos em diversos formatos: e-books, vídeos, infográficos, entre outros.Temos também um momento dedicado a realizar uma atividade para colocar em prática o que vem sendo compartilhado”, esclarece, salientando que, nesse período, um especialista fica disponível no grupo para tirar todas as dúvidas dos temas abordados na oficina.

“A melhor parte é que, quando o treinamento acaba, o grupo permanece disponível para os participantes e acaba funcionando como um espaço para trocas de experiências, networking, indicações... É muito bacana!”, festeja a representante do Sebrae.

Taiane diz que esse formato, usado na Semana Sebrae desse ano, foi pensado justamente para esse momento de pandemia, quando os empresários estão se reinventando, se adaptando às mudanças que esse novo cenário trouxe. “Estamos sempre revisando os conteúdos e criando oficinas novas, então muito em breve teremos novas oficinas saindo do forno!”, anuncia.

Para participar das oficinas e grupos, é preciso se inscrever na página https://emkt.ba.sebrae.com.br/oficinaswhatsapp. O espaço é mantido constantemente aberto e a atualização das turmas é sempre comunicada nesse espaço. “Além disso, é importante que todos os interessados acompanhem as redes sociais e o site do Sebrae Bahia. Sempre postamos todas as atualizações e novidades por lá”, diz.

Além das oficinas por Whatsapp, o Sebrae disponibiliza diversos conteúdos sobre esses temas e oferta consultorias para apoiar quem deseja aprimorar a gestão da empresa, bastando ligar para o 0800 570 0800 ou acessar as plataformas digitais. A proposta é dar suporte para que o empreendedor possa administrar seu negócio da melhor forma possível, sem prejuízos ou encerramento de atividades precocemente.