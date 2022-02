Aprenda a fazer quiche com recheios variados

Sabe aquela comidinha que cai bem em qualquer ocasião? Pois é, a quiche é uma dessas delícias, fáceis de fazer e que pode salvar a fome em qualquer hora do dia. E o melhor, pode ser devorada sem prejuízo do sabor mesmo quando congelada, o que é uma ótima refeição para ter no freezer. Se acrescentada a uma saladinha verde, então, se torna uma refeição completa. E pra ninguém botar defeito!

Afinal, difícil resistir a esse tipo de torta aberta cujo segredo está na massa tipo patê brisée que leva manteiga (da boa, para que desmanche na boca) e farinha de trigo, que a deixa quebradiça quando pronta.

Quiche de alho-poró do chef Victor Faustino (divulgação)

Há quem prefira a clássica, batizada de Lorraine, que leva creme de leite (de preferência, fresco), bacon e ovos. Mas desde que se popularizou no mundo a partir da região da Alsácia Lorena, que já pertenceu a Alemanha e hoje integra o território francês (daí o nome Lorraine), ganhou outros recheios e virou um clássico mundial.

Pode ser de camarão, alho-poró, espinafre, cogumelos, salmão, carne seca com banana da terra, tomate seco e até de gorgonzola com damasco como a que a cozinheira Marta Palmeira faz por encomenda há cerca de 30 anos no seu restaurante delivery Di Thereza. O que vale na hora do preparo é se valer de bons ingredientes e criatividade na hora de escolher o recheio.

Quiche Lorraine preparado pelo chef Guto Lago (Camila Alemany/divulgação)



Resgate

Foi com sua famosa quiche que era um dos carros-chefes do cardápio do então badalado Aquarela Café, na Barra, lá pelos idos dos anos 1980, que Moema Brocchini voltou a colocar a mão na massa quando a pandemia chegou e ela, que hoje é guia de turismo, conseguiu pagar as contas depois que os turistas desapareceram no auge da covid-19.

De volta à rotina com os grupos de estrangeiros, a quituteira que agora mantém uma loja virtual, a Deli Quiche, teve que ajustar sua agenda para continuar atendendo aos clientes dos variados sabores de quiches que criou e a fez reconquistar os apreciadores de suas criações nos últimos dois anos. “Não consegui mais parar e retomei o gosto pela cozinha”, diz.

Quiche de camarão de Marta Palmeira sai nas versões individuais e para compartilhar (divulgação)

Assim como Marta e Moema, a quiche é também um dos pratos preferidos dos chefs Guto Lago, da Guto Lago Cozinha Criativa, e de Victor Faustino, da Confeitaria Faustino. As receitas preferidas dos dois estão aqui para você testar em casa. Para quem prefere comprar pronta, as opções de sabores oferecidas pelos quatro especialistas em quiche também estão aqui. Depois de testar todas elas, elegemos a Lorraine de Guto Lago, a de alho-poró de Faustino, a de gorgonzola com damasco de Marta e a de fumeiro com banana da terra, de Moema Brocchini. Escolha a sua e bom apetite!

RECEITAS

Quiche Lorraine por Guto Lago

Ingredientes:

Massa: 100g de manteiga gelada | 150g de farinha de trigo | 1 ovo | 5g de sal

Recheio: 350 gramas de creme de leite fresco | 4 ovos | 150 gramas de queijo Gruyère ralado | 200g bacon finamente laminado | 3 gramas de sal/ 1g de pimenta do reino moída na hora | 2g de noz-moscada ralada

Preparo da massa: Misture a farinha, o sal e a manteiga com a ponta dos dedos, até formar uma farofa. Acrescente o ovo e trabalhe a massa levemente até todos os ingredientes estiverem incorporados. Coloque dentro de um saco plástico e deixe na geladeira por duas horas. Abra a massa com ajuda de um rolo e ajuste em uma forma canelada para quiche de 21 cm de diâmetro. Fure o centro com um garfo e coloque papel manteiga sobre a massa com feijões ou bolinhas de cerâmicas. Pré-asse durante 20 minutos. Reserve.

Preparo do recheio: Bata os ovos ligeiramente e acrescente sal, pimenta e a noz moscada. Junte o creme de leite e misture até ficar um creme homogêneo. Na massa pré-assada reservada, distribua o queijo ralado, o bacon e por cima o creme de ovos. Asse em forno aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos

Quiche de alho-poró - Chef Victor Faustino

Ingredientes:

Massa: 750 g de farinha trigo | 500 g manteiga |/ 100 g creme de leite

Recheio: 3 cebolas picadas | 3 alhos poró médio | azeite à gosto | pimenta do reino | requeijão | creme de leite.

Preparo:

Massa: Mistura todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Reserve.

Recheio: Aqueça o azeite e refogue a cebola em seguida acrescente o alho poró até reduzir. Tempere com sal e pimenta a gosto finalize com requeijão e creme de leite. Reserve.

Montagem: Forre a massa numa forma, recheia e finaliza com requeijão. Leve pra assar por aproximadamente 30 a 45 minutos em forno pré-aquecido.



Onde pedir:

