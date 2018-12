Aprenda a fazer um lombo recheado para fazer bonito na ceia de Natal

Ingredientes

Lombo

1 kg de lombo de porco

1 colher (sopa) de t empero completo com pimenta (10 g)

empero completo com pimenta (10 g) 2 colheres (sopa) de suco de limão (25 g)

5 colheres (sopa) de óleo de soja (50 g)

3 dentes de alho picados (15 g)

1 cebola pequena picada (80 g)

1 tablete de caldo de galinha (9,5 g)

3 folhas de couve manteiga finamente picadas (55 g)

Folhas de alecrim a gosto

1 unidade de linguiça calabresa defumada, ralada (150 g)

2 xícaras (chá) de mussarela, ralada (200 g)

Farofa

5 colheres (sopa) de óleo de soja (50 g)

(50 g) 1 cebola grande picada (160 g)

1 ½ colher (sopa) de tempero completo com pimenta (15 g)

2 tomates, sem sementes, picados (220 g)

3 xícaras (chá) de farinha de milho (300 g)

1 xícara (chá) de salsa e cebolinha (40 g)

Créditos: Divulgação

Modo de Preparo

Farofa : A uma panela leve o óleo de soja para aquecer. Acrescente a cebola e frite até que murche. Junte o tempero completo com pimenta, os tomates e refogue por 1 minuto. Acrescente a farinha de milho, a salsa e cebolinha, misture bem, desligue o fogo e reserve.

Lombo : Abra o lombo no formato de uma “manta”, com aproximadamente 1 dedo de espessura. Tempere com o suco de limão, com o tempero completo com pimenta e reserve. A uma frigideira, funda e larga leve o óleo de soja para aquecer. Acrescente o alho, a cebola e refogue até que doure. Junte o caldo de galinha, a couve, as ervas, misture por cerca de 2 minutos e reserve.

Montagem: Sobre a "manta" de lombo, espalhe 1/3 da farofa, depois a calabresa, a couve e por último a mussarela. Enrole como um rocambole, apertando o recheio, mas com cuidado para que a carne não rasgue. Amarre com barbante de uso culinário, cubra com papel alumínio e leve para assar em forno preaquecido a 180ºC, por cerca de 1 hora. Retire o papel alumínio e deixe dourar por cerca de 40 minutos. Retire do forno, elimine o barbante e sirva fatiado.

Fonte: Bunge