Aquecimento: 18 filmes que concorrem ao Oscar estão disponíveis na Netflix

O serviço de streaming que já vinha ganhando espaço no Oscar consolidou de vez seu espaço na maior premiação cinematográfica do mundo. Com a pandemia e a impossibilidade das exibições nas salas de cinema, grande parte dos indicados está disponível em serviços de streaming. Só a Netflix conta com 18 títulos de seu catálogo na disputa.

Entre eles, está o drama Mank, do diretor David Fincher, que lidera a lista de indicações neste ano, concorrendo em 10 categorias. Tem também Os 7 de Chicago, drama estrelado por Eddie Redmayne e Sacha Baron Cohen que rendeu a Aaron Sorkin o Globo de Ouro de melhor roteiro e que disputa o Oscar em seis categorias.

Outro forte concorrente à premiação é A Voz Suprema do Blues, que rendeu a Chadwick Boseman (1976-2020) um Globo de Ouro póstumo de melhor ator por este drama com Viola Davis. O filme concorre em cinco categorias na 93ª edição do Oscar. Confira abaixo a lista com os 18 originais Netflix que estão na disputa. No total, a premiação conta com 57 filmes que disputam prêmios em 23 categorias.

Em formato diferente por conta da pandemia, o Oscar receberá apenas os shows no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles. O tapete vermelho e a entrega dos prêmios serão a 13 quilômetros dali, na Union Station, uma das estações de trem mais conhecidas da cidade. Indicados radicados na Europa terão a opção de receber as estatuetas pessoalmente em sedes localizadas em Londres e Paris.

A Globo terá duas transmissões ao vivo neste domingo (25). A primeira, exclusiva do Globoplay e aberta também para não assinantes, começa às 20h, e sob o comando de Marcelo Adnet e dos humoristas Luciana Paes e Paulo Vieira. A plataforma também disponibiliza o sinal que vai ao ar no G1, a partir das 19h30, e na TV Globo, logo após o Big Brother Brasil 21.

Neste último, a apresentação será de Maria Beltrão e comentários de Artur Xexéo e Dira Paes. O púbico verá flashes ao vivo no Fantástico. Adnet vai homenagear José Wilker, ator que morreu em 2014. A transmissão exclusiva e na íntegra do Globoplay também terá a participação de nomes como Eduardo Sterblitch e Lucio Mauro Filho, durante o tapete vermelho e a cerimônia de entrega dos prêmios.

Confira a lista de filmes

Mank (Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Som, Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção)



Os 7 de Chicago (Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Canção Original)



A Voz Suprema do Blues (Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção)



Era uma vez um sonho (Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Cabelo e Maquiagem)



Uma Canção para Latasha (Melhor Documentário de Curta-Metragem)



Shaun, o Carneiro, o Filme: A Fazenda Contra-Ataca (Melhor Animação)



Crip Camp: Revolução pela Inclusão (Melhor Documentário)



Destacamento Blood (Melhor Trilha Sonora Original)



Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars (Melhor Canção Original)



Se Algo Acontecer… Te Amo (Melhor Curta-Metragem de Animação)



Professor Polvo (Melhor Documentário)



A Caminho da Lua (Melhor Animação)



Pieces of a Woman (Melhor Atriz)



Rosa e Momo (Melhor Canção Original)



O Céu da Meia-noite (Melhores Efeitos Visuais)

O Tigre Branco (Melhor Roteiro Adaptado)



Amor e Monstros (Melhores Efeitos Visuais)



Relatos do Mundo (Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Som, Melhor Design de Produção, Melhor Fotografia)