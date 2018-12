Ariana Grande quebra recorde e tem o vídeo mais visto do YouTube em 24 horas

Ariana Grande bateu recordes neste fim de semana. O novo clipe da cantora, 'Thank u, next', lançado na sexta-feira (30) teve o maior número de espectadores no YouTube, dentro de apenas 24 horas.

Em um dia, o clipe de Ariana foi visualizado por 47 milhões de pessoas - dois milhões a mais do que os usuários que assistiram 'Idol', clipe do grupo coreano BTS, em agosto.

Além disso, 'Thank u, next' tambem foi o vídeo com o maior número de espectadores simultâneos após estreia na plataforma. Ao mesmo tempo, pelo menos 829 mil pessoas assistiram ao vídeo, que conta com cenas em que a cantora reproduz comédias românticas famosas.

O clipe recria cenas de Meninas Malvadas, Legalmente Loira, As Apimentadas e De Repente 30. Nomes como Kris Jenner, matriarca da família Kardashian, e Johnattan Benett, um dos protagonistas de Meninas Malvadas, estão na produção.

Confira o clipe