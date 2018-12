Armando Avena faz palestra hoje em Salvador

O escritor e economista Armando Avena realiza palestra hoje, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia sobre o Papel da Mulher na Religião e na Literatura, com ênfase nos estudos que realizou para elaborar seu livro Maria Madalena: O Evangelho Segundo Maria (Geração), relançado em agosto.



A história mais contada de todos os tempos sempre foi narrada pelos homens, mas no romance de Avena a palavra é dada às mulheres. A trama é conduzida em primeira pessoa por duas personagens emblemáticas da Bíblia: Maria, a mãe, e Maria Madalena.

(Foto: Divulgação)

Para escrever o livro Avena foi a Portugal e pesquisou nos evangelhos apócrifos (não reconhecidos, sem autenticidade canônica).



Armando Avena, qiue é colunista do CORREIO, é membro da Academia de Letras da Bahia e tem 8 livros publicados, com destaque para os romances Recôncavo, O Afilhado de Gabo e O Manuscrito Secreto de Marx, publicado em 2011 e selecionado entre os 20 finalistas do Prêmio Machado de Assis, da Biblioteca Nacional. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (Praça da Piedade).

Serviço: Hoje, às 19h. Entrada gratuita.