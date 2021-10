Armeira 'não tem ideia' de como munição foi parar no set onde diretora foi morta

Advogados de Hannah Gutierrez-Reed, a responsável pelas armas no set do filme Rust, em que uma diretora foi morta com um tiro disparado pelo ator Alec Baldwin, dizem que a armeira seguiu todos os protocolos e não sabe como munição de verdade foi parar no local de gravação. O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira (29), em meio à investigação do caso.

"Hannah não tem ideia de onde as munições reais vieram", dizem os defensores, Jason Bowles e Robert Gorence, na nota.

Eles ainda afirmam que o set do filme era um ambiente inseguro e que a profissional, que tem 24 anos, foi contratada para duas posições na produção, o que tornou "extremamente difícil" se concentrar no seu trabalho como armeira.

O comunicado diz também que ela lutou por treinamento e tempo adequado para preparação, "mas foi no final derrotada pela produção". "Todo conjunto de produção se tornou inseguro por conta de vários fatores, incluindo falta de reuniões de segurança. Isso não foi culpa de Hannah".

Segundo um documento fornecido pela polícia à Justiça, o set tinha vários armamentos e munição. Detetives encontraram 12 revólveres, um rifle, uma bandoleira (espécie de cinto que fica pendurado no ombro com munição), quatro caixas de papelão com munições diversas e uma bala .45.

De acordo com matéria do NYT, a armeira era relativamente sem experiência na profissão. Ela havia filmado recentemente um faroeste, estrelado por Clint Howard e Nicolas Cage, que será lançado no ano que vem. Reportagens apontam que ela teria sido demitida antes do fim. Os advogados dizem que "algumas inverdades" estão sendo noticiadas e que Hannah tem sido caluniada.

As notícias de que membros da produção estavam atirando de maneira recreacional no set não foram confirmados, segundo a polícia. Os advogados da armeira dizem que ela nunca testemunhou ninguém atirando com as armas "e não permitiria isso". "(As armas) eram trancadas todas as noites e na hora do almoço", destacam eles.

Disparo e morte

O acidente no set aconteceu quando Alec Baldwin estava treinando para uma gravação de cena. Ele acabou disparando e atingiu o diretor, Joel Souza, e a diretora de fotografia, Halyna Hutchins. Baleado no ombro, Joel teve alta no dia seguinte. Já Halyna morreu no mesmo dia, após ser atingida na região da barriga.

Além da armeira, um assistente de direção do filme, Dave Halls, manuseou a arma antes de entregar a Baldwin. Relatos dizem que o assistente pegou a arma do local em que Hannah deixou, onde já teria sido conferida, e repassou para o ator afirmando se tratar de uma "arma fria" - ou seja, sem munição real.