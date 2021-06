Arraiá do CORREIO tem Léo da Estakazero, Fulô de Mandacaru e mais nesta quinta

Nesta quinta-feira (24) tem arraiá no CORREIO. Para animar os baianos que estão sentindo falta dos festejos juninos, cancelados pelo segundo ano consecutivo por conta da pandemia, o jornal traz o São João no Correio Ao Vivo.

Funciona assim: primeiro, você arrasta o sofá e a mesa, e deixa a sala livre. Em seguida, arruma um parceiro de dança e sintoniza nas redes sociais do jornal (@correio24horas). Depois, é só aproveitar as atrações.

A festa começa cedo, as transmissões acontecerão a partir das 18h30, pelo Youtube, Instagram e Facebook do jornal. Nesta quinta-feira (24), principal dia da folia, haverá as participações de Fulô de Mandacaru, Léo da Estakazero, Cicinho e Juli de Assis, Targino Gondim e Bete Nascimento.

O São João no CORREIO conta com o apoio da Perini, Mahalo, E Stúdio, ITS Brasil, Hotel Vila da Praia e Blueartes.