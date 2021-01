Arrochando! Ivete posta vídeo das gêmeas dançando 'Rita'

A cantora Ivete Sangalo postou um vídeo das filhas gêmeas, Marina e Helena, de 2 anos, dançando empolgadas ao sucesso "Rita", de Tierry.

"Arrochando! Eu, o mão e o papai babando. Chega aqui Tierry que o bicho tá pegando! ahahahaahah", escreveu a cantora. Nas imagens, as duas mostram desenvoltura, com as mãozinhas na testa, fazendo a dancinha tradicional do arrocha.

Confira:

Vários famosos comentaram na publicação de Ivete. Alejandro Sanz deixou emojis com olhos apaixonados. Lore Improta não perdeu tempo: "Vou levar lá pro canal pra dançar comigo", prometeu. "Demais", elogiou Marcio Garcia.

As gêmeas estão perto de fazer 3 anos - elas comemoram aniversário no dia 10 de fevereiro.