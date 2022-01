Arthur Aguiar no BBB 22: relembre carreira e polêmicas do ator

Arthur Aguiar, confirmado nesta sexta-feira, 14, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil (BBB 22), tem histórico recente de polêmicas envolvendo seu casamento com a influenciadora Mayra Cardi. Ele também é conhecido por sua carreira como ator, principalmente nos papéis nos dramas adolescentes Malhação Sonhos e Rebelde.

Nascido do Rio de Janeiro, Arthur começou sua carreira em 2008 nos esportes; ele foi atleta profissional e nadou por dez anos, chegando a conquistar medalhas e títulos em competições nacionais. Aos 19 anos, foi encontrado por um diretor que precisava de um ator com seu perfil; sua estreia como ator foi na peça “Os Melhores Anos de Nossas Vidas”, de Domingos de Oliveira. Um de seus maiores papéis foi na novela Rebelde, da TV Record, em que interpretou Diego Maldonado.

Também com experiência na música, Arthur viveu seu papel em Rebelde nos palcos. Fora disso, formou a banda F.U.S.C.A. (Fazendo Um Som Com Amigos) em parceria com os cantores Guga Sabatiê, Taty Cirelli e o músico Digão Lopes. A partir de 2013, assinou contrato com a TV Globo e atuou em novelas como Outro Lado do Paraíso e Malhação Sonhos. Também participou da 12ª temporada de "Dança dos Famosos".

Polêmicas com Mayra Cardi e traições

Segundo a empresária Mayra Cardi, com quem Arthur é casado, o ator já teria cometido mais de 50 traições. Mensagens privadas de Arthur foram vazadas por ela, inclusive em conversas com uma mulher que seria uma garota de programa. “Será que você vai querer repetir qualquer dia desses? Só que dessa vez quero ir sem ser cliente. Só para ser diversão mesmo. Para relaxar!”, diz mensagem enviada da conta oficial de Arthur no Instagram em fevereiro de 2019.

Mayra chegou a comentar seu relacionamento com o ator em vídeos publicados em junho de 2020; ela disse que viveu um “relacionamento abusivo e manipulador, onde era extremamente traída durante muitos anos”. No mês anterior, maio, os dois haviam anunciado o fim do casamento após três anos juntos; porém, já reataram. Mayra já revelou ter descoberto que o marido começou a traí-la quando estava amamentando Sofia, filha de três anos do casal.

Arthur também usou o Instagram para se posicionar; ele admitiu as traições e chorou em vídeo de desculpas. “Assumo todos os meus erros como ser humano, mas esse assunto não é uma brincadeira e também pela minha filha eu preciso, de fato, me posicionar”, disse. Em entrevista mais recente, Mayra afirmou que o parceiro é “uma vítima da sociedade”. “Tem uma parcela de culpa, de responsabilidade, não poderia fazer o que fez, mas foi educado dessa maneira”, comentou ela.

BBB 22: quando começa e quando acaba?

A edição de 2022 do BBB começa na próxima segunda-feira, 17 de janeiro (17/01). A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.