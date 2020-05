Artistas visuais baianos são selecionados em edital do Instituto Cultural Itaú

(Divulgação)

Ricardo Franco e a obra Ratoeira, selecionada pelo Itaú Cultural

A obra Ratoeira, do artista visual baiano Ricardo Franco, foi selecionada no Edital Arte Com Respiro do Itaú Cultural (IC), divulgado nesta quarta-feira (20). Franco foi um dos 12 artistas baianos que tiveram obras selecionadas no edital criado pela instituição para incentivar a produção artística durante a crise da pandemia. O edital reservou 80% das vagas para obras produzidas no período do isolamento social e 20% para trabalhos feitos anteriormente. Desde a chegada do novo Coronavírus, o IC vem incentivando a produção artística por meio de editais que contemplam todas as formas de arte com o objetivo de movimentar a economia criativa.

(Divulgação)

O artista Ricardo Franco no seu ateliê no Rio Vermelho

O terceiro edital de emergência lançado pelo Itaú Cultural em tempos de pandemia, voltado para as artes visuais, teve mais de 8,7 mil inscritos. Franco ficou entre os 140 escolhidos na categoria Produção Artes Visuais. Outros 60 artistas brasileiros foram selecionados na categoria Série Fotográfica. "Ser selecionado neste edital é muito importante para a minha carreira, já que estamos falando de uma das mais respeitadas instituições de apoio às artes do Brasil", comemora Franco. Outras linguagens também tiveram baianos contemplados. Confira a lista completa no site www.itaucultural.org.br

(Divulgação)

O La Taperia é um dos restaurantes participantes da campanha

Apoio à gastronomia

O Duo Gourmert firmou parceria com a Evino e juntos lançaram a campanha Valorize a Gastronomia. O projeto é mais um impulso para apoiar e ajudar a manter vivo o segmento que sofre as consequências da pandemia do novo Coronavírus. Para participar da campanha, a pessoa precisa adquirir um voucher, no valor R$ 50, de qualquer um dos restaurantes participantes para usar logo que os restaurantes reabrirem. Para quem quiser aderir, as duas empresas estão oferecendo dois bônus: um mês de assinatura do programa Duo Gourmet – que permite que o cliente adquira uma refeição e ganhe outra de igual valor – e um crédito de R$ 50,00 para ser usado na compra de vinhos no site do Evino. Para participar, é só acessar o site www.duogourmet.com.br/valorizeagastronomia e se inscrever lá. Participam da campanha: Blend Mercado Gourmet, Bolo das Meninas, Budha Bistrô, Cravão, Cave Queijos, Chez Bernard, Coffeetown, La Taperia, Larribar, Larriquerri, Ori, Peritus Bar, Red Smash, Alfredo, Sagaz Assador e Vini Figueira Gastronomia.

Exposição virtual

Pagadores de promessas é o nome da exposição virtual que os artistas visuais baianos Luiz Cláudio Campos e José Henrique Barreto realizam a partir do próximo dia 26, no Espaço Cultural do laboratório DNA, na Pituba. A mostra, que estará disponível pelas redes sociais Instagram (@studio.391) e Facebook na página dos artistas (Ateliê Studio.391). Já as obras físicas estarão em exposição no laboratório. De acordo com a dupla, que trabalha junto desde 2000, a exposição teve como matriz geradora a obra Pagador de Promessas, selecionada para o 13º Salão do Museu de Arte Moderna da Bahia, em 2006. Luiz Claudio, explica que Pagadores de Promessas traz uma abordagem sobre o ato de doação de bens e valores à igreja, “seja qual for sua linha religiosa”. Em cédulas de Cruzeiro, criadas a partir de 1944, a dupla fez intervenções para apresentar sob a forma de arte contemporânea. “Este trabalho mostra as estratégias que estruturam o discurso verbal e imagético dos pagadores de promessa que percorrem as festas religiosas brasileiras em busca de cura de males físicos e espirituais”, diz. José Henrique afirma que a ideia de realizar a exposição neste momento, e desta forma, é uma forma de tornar menos penoso a questão do isolamento social. “Com esta mostra estamos pagando uma promessa para que esse momento difícil de pandemia e isolamento social seja atravessado de forma menos penosa, desejando que, em breve, possamos voltar às nossas práticas cotidianas”.

(Divulgação)

Peças da exposição Pagadores de Promessas

Tete a tete

Depois de Gloria Pires e Marisa Orth, o coreógrafo Vavá Botelho segue na próxima semana com sua série de lives do Balé Folclórico da Bahia. Para os próximos dias estão agendados a bailarina Ana Botafogo (26), Beth Goulart e Nicete Bruno (2/6) e Claudia Raia (9/6). As lives promovidas pelo BFB acontecem sempre às quintas-feiras, às 19h30. Nos domingos, Vavá Botelho conversa com ex-bailarinos do balé que vivem fora do país. De acordo com Vavá, Caetano Veloso já disse sim, mas aguarda o artista marcar a data.

(Divulgação)

Claudia Raia é uma das convidadas de Vavá Botelho

Coisas de Santo Amaro

J. Velloso e a banda Recôncavo Experimental vão lançar um single que propõe a interversão de elementos sonoros da música contemporânea no samba chula da região, conhecido como samba de roda. Vida Chula narra uma história que poderia ter acontecido na época da escravidão, além de fazer citações à elementos da cultura santamarense, como Nego Fugido, Capoeira, Besouro Mangangá, Nicinha do Samba e Popó do Maculelê. A música é uma parceria de J. Velloso com o idealizador da banda Recôncavo Experimental, Gustavo Caribé, que assina a produção musical da faixa, musico que tem Roberto Mendes, seu tio, como principal influenciador na sua formação musical. A musica está disponível na plataforma digital https://youtu.be/xeegKGn9Wrc.