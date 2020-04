Árvore cai na Av Sete e derruba dois postes; trânsito é interditado e ônibus mudam rota

Uma árvore de grande porte caiu no começo da manhã dessa segunda-feira (20), na Rua Forte de São Pedro, que faz a principal ligação entre o Campo Grande para a Avenida Sete. A queda aconteceu por volta das 6h, há poucos metros de distância do Teatro Castro Alves. Ninguém ficou ferido.

No momento da queda, a árvore atingiu a fiação elétrica e derrubou dois postes, deixando a região sem energia e o trânsito interditado. Moradores relataram que acordaram como o barulho provocado pelos estalos elétricos.

Foto: Arisson Marinho/CORREIO

O incidente bloqueou todo o trânsito na Rua Forte de São Pedro. Para ter acesso à Avenida Sete, os carros pequenos devem descer a Ladeira da Fonte e fazer o retorno pelo Vale dos Barris. A Transalvador está organizando o trajeto.

Já a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que os ônibus que circulam no local tiveram seus itinerários modificados. As linhas que têm sentido Corredor da Vitoria estão seguindo pela Rua Largo do Campo Grande, que está com o sentido invertido pegando logo após a Avenida Sete de Setembro e depois segue seu itinerário. Já as linhas que tem sentido Piedade/ Nazaré vão seguir pelo Largo do Campo grande, Vale do Canela sentido Garibaldi retornando pelos Barris e daí seu itinerário normal. Segundo a secretaria, assim que via for liberada, os coletivos retomam seus itinerários de origem.

Equipes da Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (Seman) também estão no local, atuando na remoção da árvore. A Coelba realiza o procedimento para a volta da energia na região. A previsão dos agentes é que a situação volte ao normal pela tarde. Ainda de acordo com a Transalvador, o trânsito na região só será liberado após a conclusão dos trabalhos das equipes da Seman e da Coelba.

Em nota, a concessionária de energia informou que suas equipes atuam, no momento, na remoção da árvore que caiu sobre a rede elétrica, provocando a interrupção do fornecimento de energia no local. "Após a retirada da árvore, será realizado o trabalho de recomposição da rede elétrica para a normalização do fornecimento do serviço", explica, em comunicado.

Já a Seman informou que está no local, aguardando liberação pela parte da Coelba para remoção da árvore. "A Coelba precisa fazer o livramento dos fios de alta tensão/rede viva para a Seman entrar", informou a secretaria, por meio de nota.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro