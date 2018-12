Árvores do Dique se transformam em telas para projeções fotográficas

Quem passou pelo Dique do Tororó por esses dias já percebeu que ele está bastante iluminado por conta da decoração de Natal - o local é um dos pontos da cidade a receber iluminação especial. Só que nesta quinta-feira (13) as luzes serão temporariamente apagadas para dar espaço a outra bela intervenção artística.

Nela, as copas das árvores se transformam em telas para projeções de fotografias e, para isso, é preciso que a luminosidade do local esteja um pouco mais baixa. A ação faz parte do projeto Symbiosis, que integra o festival SSA Mapping. Até domingo, o evento realiza uma série de atividades gratuitas envolvendo arte, tecnologia, arquitetura e natureza em diversos pontos da cidade.

(Foto: Divulgação)

Criado em 2007 pela paraense Roberta Carvalho, curadora do SSA Mapping, o projeto Symbiosis mescla intervenção urbana, fotografia, vídeo digital e instalação, através de imagens projetadas em copas de árvores e áreas verdes. "Comecei esse projeto em Belém, minha cidade natal. Minha proposta era fazer uma relação entre o ser humano e a natureza, através dessa interação bem específica dos ribeirinhos que vivem em uma ilha que fica do outro lado da cidade. A gente cresce olhando para aquela comunidade, mas há um distanciamento", recorda.

Em Symbiosis, Roberta torna a natureza hospedeira da arte. A imagem que se projeta, figuras humanas geralmente de amazônidas, tem uma relação estreita com o desenho da árvore e uma relação simbólica com o lugar onde estas árvores se encontram. “É o corpo se adequando ao espaço da natureza, para com ela formar um só organismo, em uma delicada relação simbiótica e simbólica que suscita reflexões acerca da nossa relação de identidade com a natureza e vice-versa”, explica a artista.

(Foto: Divulgação)

Apesar desse início intimamente ligado à zona rural, o Symbiosis também passa por grandes centros urbanos. A escolha do Dique do Tororó, na passagem por Salvador, aconteceu assim que Roberta conheceu o lugar, há dois anos, em um 2 de Fevereiro. "Sempre achei que o trabalho dialogava com o Dique, por conta dessa relação que tem com o rio, com as comunidades ribeirinhas. Quando conheci Salvador, achei o lugar super forte, com a sua presença imponente no meio da cidade, as esculturas dos orixás rodeadas de água. Além disso, é um espaço que está muito ligado à vida cotidiana e urbana, com os ônibus e carros passando na pista mais acima", comenta.

O projeto Symbiosis começou com oficinas de fotografia e vídeo para crianças da comunidade da Ilha de Combu, a 15 minutos de barco de Belém (PA). "Foram elas que me levaram até os adultos. Passei a fotografar o dia a dia deles, pude interagir com muitas famílias. A matriarca de uma delas, uma das mulheres mais velhas da comunidade, muito forte e com muitos filhos, rendeu umas das fotos mais bonitas da projeção. Depois das primeiras ações, eu voltei para fazer a projeção e comecei a experimentar projeção em água. Com as águas amazônicas são barrentas, elas ficam na superfície. Chamei esses experimentos de Submersos", explica.

Assim, árvores e imagens viram uma coisa só, transformando a flora numa espécie de hospedeira da arte. Para Roberta, em Salvador, as folhas e árvores sagradas e ancestrais do Dique do Tororó darão um tom especial à intervenção.

(Foto: Divulgação)