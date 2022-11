As árvores de Ana Michaeles (divulgação)

Uma árvore é um vegetal lenhoso de porte variável, que apresenta um caule principal reto e indiviso, o tronco, e que emite ramificações a uma altura também variável, sempre distantes do solo, formadoras da copa. Pode-se pensar numa parte visível e outra invisível nas raízes pivotantes e fazer um paralelo entre o consciente e o inconsciente. Quando a copa é carregada de galhos, carregadas de folhas e florinhas, podemos pensar em abundância. Se as raízes são grossas e adentram o solo, podemos pensar em segurança.

A artista visual paulista Ana Michaeles, escolheu as árvores como tema para esta exposição em Salvador, na Pena Cal Galeria, até 10/12. Há uma série de simbolismos nesta escolha. A árvore, além de produzir frutos e sombra, tem sua maior importância ambiental, pois são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta, desempenham funções vitais. A exposição tem o nome de Solo e apresenta 32 trabalhos em pintura, quatro painéis, quatro desenhos e duas telas de grande formato, explorando a coerência, unidade que firma seu fazer original.

A Árvore da Vida é um símbolo que provoca reflexão. Atravessa gerações desde culturas ocidentais, como celtas, gregas, romanas e persas, até culturas orientais, como a chinesa e a japonesa. Para todas elas, a Árvore da Vida representa vitalidade, força e capacidade para vencer desafios. Uma árvore cresce e se desenvolve ao longo dos anos, atravessando estações e diversas fases da vida, o que também acontece conosco.

A pintura de Ana Michaeles é carregada de simbologias, um dado psicológico da artista, que se traduz em suas produções. Os trabalhos são árvores únicas que ocupam todo o suporte de madeira maciça que já foi parte de uma árvore. As pinturas são em eucástica. A aplicação é com pincel ou com uma espátula quente. O calor é importante para fundir as camadas e colocar os pigmentos de cor. As cores são delicadas e variam de tonalidades do verde, se apropriando da transparência, criando uma atmosfera original.

Ainda em simbolismos, não há diálogos entre as árvores de Ana Michaeles - cada uma se basta em si própria. São árvores solitárias que se postam em elegância e correção técnica: forma, linha e cor, numa ambiência de curiosidade e isolamento.

A artista organiza o caos, movida pela necessidade de expressar sentimentos. Ela converte armadilhas do olhar, através da lógica, num produto sensível, e apresenta novos significados ao já visto, estranhamentos ao cotidiano e um reprocessamento de vivências. Propondo estes enigmas, ela se coloca com dignidade no produto final.