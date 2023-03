Assaltante especializado em bancos e carros-forte é morto pela polícia na Bahia

Tony Deyvik de Aquino Silva, 32 anos, criminoso especializado em assaltos contra bancos e carros-forte, com uso de explosivos, nos estados da Bahia, Pará, Rio Grande do Norte e Paraíba foi morto em um confronto com a polícia nesta quarta-feira (8). A troca de tiros aconteceu na cidade de Paulo Afonso. Uma pistola e carregadores de fuzil foram apreendidos.

Segundo a polícia, o criminoso, natural do município de Serra Talhada, em Pernambuco, rompeu a tornozeleira, após ser beneficiado com prisão domiciliar, no ano de 2020. Ele cumpria pena no presídio de Salgueiro (PE), quando destruiu o equipamento eletrônico colocado pela Justiça.

Com a informação de que ele estaria na Bahia, utilizando documentação falsa, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Cipe Caatinga e do 20° BPM iniciaram os levantamentos e buscas, na cidade de Paulo Afonso.

Confronto

Diante da possibilidade de Tony usar uma residência, no bairro Centenário, como esconderijo, os PMs montaram um cerco no local. Após algumas horas, o criminoso apareceu e, na tentativa de captura, atirou contra os militares.

O assaltante, que possuía mandado de prisão expedido pela comarca de Petrolina, em Pernambuco, acabou ferido no confronto. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

Uma pistola calibre 9mm, dois carregadores para fuzil calibre 7,62, um carregador para pistola, munições e um documento falso foram apreendidos com o criminoso. Ele, no bairro, se apresentava como Renato de Jesus dos Santos.

"A nossa prioridade é combater o crime organizado com inteligência e repressão qualificada. Esse criminoso praticou diversos assaltos nas regiões Nordeste e Norte, foi beneficiado com prisão domiciliar e descumpriu as regras da medida judicial. Estamos atentos e a tolerância é zero", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.