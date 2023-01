Assaltante foragido da Justiça é encontrado pela polícia na Bahia

Um suspeito foragido da Justiça por roubo foi preso na sexta-feira (13), na cidade de Vitória da Conquista, por equipes da 77ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Os militares realizavam rondas ostensivas, quando avistaram o procurado.

As viaturas patrulhavam pelo bairro de Morada dos Pássaros I, quando abordaram o foragido. De acordo com o comandante da unidade, major Vagner Ribeiro Almeida, foi constatado que havia uma ordem judicial, após consulta no sistema.

Os militares conduziram o assaltante para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) da cidade e, logo depois, para o Conjunto Penal.