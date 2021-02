Assassinato de professor aposentado da Ufba completa cinco anos

(Foto: Reprodução)

O assassinato do professor aposentado da Ufba, Marcus Vinicius Oliveira, completou cinco anos nesta quinta-feira (4). Psicólogo e militante da luta antimanicomial, Marcus foi morto no distrito de Pirajuía, em Jaguaripe, no ano de 2016.

Segundo a polícia, o professor foi morto com um tiro na cabeça em uma emboscada perto do sítio em que morava. Dois homens teriam cometido o crime, motivado pelo engajamento de Marcus na defesa de populações vulneráveis da região. Segundo amigos, ele lutava pela preservação do mangue de Pirajuía, de onde boa parte dos moradores da comunidade retirar o sustento.

O inquérito do caso foi concluído pela delegacia de Jaguaripe e remetido ao Ministério Público em novembro de 2017, indiciando dois homens por homicídio.

A família se queixa que até agora não tem informações precisas sobre o andamento do caso. O advogado criminalista Virgílio de Mattos foi contratado por familiares e emitiu um parecer com questionamentos sobre o que considera lacunas no processo de investigação. O Ministério Público pediu no final de 2019 o cumprimento de diligências pela autoridade policial. Não é possível verificar o andamento do processo, conduto, por conta da digitalização do acervo dos cartórios, determinado pela Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Ainda em 2016 chegou a ser decretada a prisão temporária dos suspeitos, mas um deles, apontado como principal responsável, teve a prisão relaxada no início de 2017. A família diz que eles continuam em Pirajuía e ameaçam a comunidade local.

A família de Marcus mora em Minas Gerais e, com a pandemia de covid-19, tem encontrado dificuldades para se manter acompanhando o processo. Por isso, eles enviaram e-mail para tentar marcar reunião com a atual procuradora-geral de Justiça da Bahia, Norma Angélica Cavalcanti, e tentam continuar monitorando tudo com ajuda de colegas do professor e representantes de entidades.

Para hoje, os familiares preparavam uma grande manifestação em Salvador, com intuito de cobrar posição das autoridades, mas acabaram desistindo por conta da pandemia.

Crime

O professor aposentado do curso de Psicologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Marcus Vinicius de Oliveira Silva, 57 anos, foi assassinado na noite de 4 de fevereiro de 2016, no povoado de Pirajuía, município de Jaguaripe, no Recôncavo baiano. A vítima, conhecida como Marcus Matraga, foi sequestrada por dois homens armados em casa e levado até uma estrada do povoado onde foi morto com um tiro na cabeça.

De acordo com o investigador Marcos Pinto, da delegacia de Jaguaripe, dois homens foram até a casa do professor, por volta das 19h, e disseram que uma amiga dele passava mal. Um dos suspeitos se identificou como neto da mulher. Ao sair de casa para prestar socorro à amiga, o professor foi rendido e levado de carro até uma estrada de terra do povoado. Lá, ele foi executado com um tiro na cabeça. Os criminosos fugiram em seguida.

"Pelas investigações, concluímos que ele era uma pessoa muito querida. Mas estamos ouvindo testemunhas para apurar se havia algum tipo de conflito envolvendo o professor", disse o investigador ao CORREIO na época.

Marcus Vinicius nasceu em Minas Gerais e tinha mestrado em Saúde Pública pela Ufba e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Segundo Ilka Bichara, professora do Instituto de Psicologia da Ufba, o professor foi um dos pioneiros na luta pela reforma antimanicomial e criação dos Centros de Atenção Psicossocial, os Caps.

"Ele era muito engajado nas políticas públicas de saúde. Foi uma pessoa muito importante dentro e fora do Instituto de Psicologia", lamentou a diretora na ocasião.

O corpo do professor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Valença e depois levado para Sete Lagoas (MG), onde mora a família, para ser cremado. Alunos e colegas lamentaram nas redes sociais a morte do professor, que, nos últimos anos, mediava conflitos de terra entre indígenas e fazendeiros.

O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, onde Marcus Vinicius foi diretor durante uma década e esteve responsável pela Comissão Nacional de Direitos Humanos, lamentou a morte. "[Ele] foi uma grande liderança na construção de uma profissão comprometida com a justiça e a igualdade e da sua democratização. Foi também um dos grandes militantes da Luta Antimanicomial no país".