Assassino de ator de Chiquititas está na lista dos mais procurados

O empresário Paulo Cupertino Matias faz parte da lista dos 24 criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo, segundo o portal IG. Paulo é acusado pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais deste, há um ano.

Ele é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado. Segundo o Ministério Público, o motivo do crime foi o fato de Paulo não aceitar o namoro da filha, Isabela Tibcherani, com Rafael. O garoto ficou famoso por uma propaganda de TV e pela participação em Chiquititas.

A 1ª Vara do Júri do Foro Central Criminal de São Paulo emitiu um mandado de prisão em 19 de junho de 2019 em nome de Paulo que até hoje não foi cumprido. Dois amigos do suspeito também são procurados pela polícia.

De acordo com a polícia, o dono de uma pizzaria, Eduardo Machado, e o motorista de aplicativo Wanderlei Nunes ajudaram Paulo a fugir depois da morte de Rafael.

Crime

Rafael, que tinha 23 anos, foi morto a tiros em 9 de junho de 2019. O pai e a mãe dele, João Alcísio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, também foram mortos. Os três teriam ido até a casa de Isabela para conversar com Paulo sobre o relacionamento de Rafael com a garota. Ainda no portão, Paulo pegou uma arma e disparou contra os três.

Em junho, quando o crime completou um ano, a jovem Camilla Miguel, irmã de Rafael e filha de João e Miriam, fez um vídeo comentando. Ela disse que conversa com os três por sonhos e que ainda não superou a tragédia que aconteceu com sua família. "A raiva, o ódio e a tristeza não tomam conta, mas obviamente não significa que a gente tenha superado. Eu só sinto vocês de uma forma muito bonita e gostosa, como se estivessem aqui... Queria falar com cada um de vocês e lembrar", diz a jovem.