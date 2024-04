ORTOGNÁTICA

Estudante de medicina fica em estado vegetativo após cirurgia na mandíbula em Minas

Larissa é farmacêutica formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e estudante do curso de medicina na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Um ano após o caso, através de uma liminar, a jovem passou a ser tratada no modelo home care, esquema de atendimento médico hospitalar domiciliar, ainda em estado vegetativo.