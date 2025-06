NO PALCO

Vocalista de banda gaúcha morre durante apresentação no RS

Músico sofria de problemas cardíacos e teve um mal súbito

O vocalista Sinval da Luz Finger Boeira, conhecido como Qüerinha, morreu na noite de sábado (7), durante uma apresentação do grupo Os Qüeras em um baile tradicionalista em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.>

Aos 65 anos, o cantor sofreu um mal súbito enquanto se apresentava na comunidade Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, no bairro Charqueadas.>

Segundo informações do g1, colegas de banda tentaram prestar os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Qüerinha não resistiu e morreu no local. >

O músico tinha histórico de problemas cardíacos, mas, conforme relatou o empresário e integrante do grupo, Nori Bossardi, ele não havia demonstrado qualquer mal-estar antes de subir ao palco.>

Em vídeo publicado nos Stories do Instagram neste domingo (8), os integrantes lamentaram a perda do colega. “Fomos pegos de surpresa durante o baile. Nosso amigo Qüerinha passou mal e, infelizmente, faleceu. Fica uma tristeza profunda em nossos corações. Temos muita gratidão a ele, que até o final cantou com nós. Manteve a parceria até o final da vida dele”, disseram.>