RIO DE JANEIRO

Governador do Rio determina afastamento de responsáveis no Bope por autorizar operação que terminou com 1 morto

Vítima participava de festa de São João em comunidade no bairro do Catete

Tharsila Prates

Publicado em 8 de junho de 2025 às 17:52

Herus Guimarães Mendes tinha 24 anos Crédito: Reprodução

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, determinou neste domingo (8) que a Polícia Militar afaste os policiais responsáveis pela operação do Batalhão Especial (Bope) no bairro do Catete que terminou com a morte do jovem Herus Guimarães Mendes, na madrugada desse sábado (7). Outras cinco pessoas ficaram feridas.>

A ação ocorreu em meio a uma festa junina na comunidade do Santo Amaro. Imagens mostram pessoas dançando e, na sequência, barulho de tiros. Elas se abaixam e correm, tentando fugir dos disparos. Segundo moradores, a comunidade recebia um encontro de quadrilhas juninas, que vieram de várias regiões do estado.>

De acordo com parentes, Herus, que foi baleado, trabalhava como office boy em uma imobiliária. Ferido na barriga, ele chegou a ser levado para o Hospital Glória D'Or, na Zona Sul do Rio, mas não resistiu. O jovem deixa um filho de 2 anos.>

"Agora pela manhã, em uma reunião com os secretários de estado de Segurança e da Polícia Militar, determinei o afastamento imediato dos responsáveis por autorizar a operação na madrugada de ontem, na comunidade do Santo Amaro, em meio a uma festa popular", escreveu o governador na rede social X.>

Ele informou ainda que, em conversa com o Ministério Público, deu a garantia de que todas as imagens do evento, gravadas pelas câmeras corporais dos policiais, serão disponibilizadas para que as responsabilidades sejam apuradas. As armas dos agentes também estão sendo periciadas.>