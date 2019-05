Ataque a igreja católica na Burkina Faso deixa seis mortos

Autoridades afirmam que atiradores atacaram uma igreja católica em Dablo, na Burkina Faso, e deixaram seis mortos na manhã deste domingo, 12. É o segundo ataque à comunidade cristã do país em duas semanas.

O prefeito da cidade, Boucary Zongo, e uma testemunha contaram à Reuters que os fiéis chegavam para a missa das 9h quando cerca de 20 homens se aproximaram atirando. Entre as vítimas está o padre da igreja. O responsável pela comunicação do governo acrescentou que um centro de saúde foi incendiado e locais de venda de álcool, destruídos.

A estabilidade na Burkina Faso tem sido afetada pela ação de grupos jihadistas, como o Estado Islâmico e al Qaeda, na fronteira com o Mali. Eles almejam espalhar sua influência entre os países da região, ao sul do deserto do Sahara.

Entre as táticas adotadas pelo grupo, está o sequestro de estrangeiros. Dois soldados franceses foram mortos em uma operação para resgatar quatro pessoas feitas reféns.