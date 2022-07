Ateliê da artista Carol Souza tem looks com toque artístico

A relação da moda com a arte é profunda e duradoura. Uma alimenta a outra. Pensando nessa ligação clássica, mergulhamos no ateliê da artista Carol Sousa e nos inspiramos em suas criações para compor looks com assinatura artsy. O espaço, que também é sua casa, serviu de cenário para as fotos do editorial. Cores fortes, formas abstratas e grafismo são presenças fortes na obra de Carol e isso está refletido em nossas produções. Suas pinceladas vigorosas e misturas de tons nos ajudaram a criar. E aí está uma boa dica para você colocar em prática. Tem dúvida sobre quais cores combinam entre si para fazer uma paleta criativa? Pega "emprestada" a composição de tons presentes nas pinturas ou ilustrações de artistas que você admira, com certeza dali vão sair ideias férteis para o vestir.

Sem medo

Um hit neste inverno é o colete com efeito matelassê. Usamos um em verde neon para sobrepor e iluminar o vestido com estampa gráfica p & b.

Belo casamento

Laranjas e verdes combinam lindamente. Por isso, juntamos blazer mais body no tom alaranjado com short com estampa artsy de pinceladas fortes esverdeadas. Bolsa de acrílico verde e pulseiras turquesa arrematam tudo.

(Foto: Vinícius Moreira)

Tudo junto

A arte sempre ensina que é preciso arriscar tudo para criar com ousadia. Embarcamos nessa ideia e sobrepomos ao vestido verde de paetês, um top de plumas rosas e, sobre ele, outro top estampado. Nós pés mais texturas com salto com aplicações de cristais coloridos e plumas.



FICHA TÉCNICA

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup)

Modelo: Amanda Almeida (@amandaalmeidads)

Agradecimento: Carol Sousa (@carolsousa_arte)

Todos os looks são da ABX Contempo (@abxcontempo)