Atirador que invadiu escolas e deixou três mortos em Aracruz é preso

O homem que invadiu duas escolas e deixou três mortos e 11 feridos em Aracruz, no Espírito Santo, foi preso no início da tarde desta sexta-feira (25), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e um policial militar. As informações são do g1.

De acordo com o capitão Alexandre do 5° Batalhão da PM de Aracruz, ele havia fugido em um carro, mas foi encontrado. A PRF confirmou a prisão ao portal.

O caso aconteceu em duas escolas de Aracruz, cidade no norte do Espírito Santo, a cerca de 85 km da capital, Vitória.

Pessoas foram atacadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral, que é particular. As escolas ficam no bairro de Coqueiral, a 22 km do centro de Aracruz.

Dois dos mortos são professores da escola Primo Bitti, e o terceiro, um aluno do Centro Educacional Praia de Coqueiral. As vítimas ainda não foram identificadas.