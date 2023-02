Ativistas colam lambe-lambes para alertar sobre mudanças climáticas em Salvador

A Lavagem de Itapuã foi escolhida como palco de conclusão das ações de rua da campanha 'Salve o clima, salve Salvador', que busca chamar atenção para enfrentamento das mudanças climáticas na capital baiana. No evento nesta quinta (9), membros da Assembleia Cidadã do Clima de Salvador colaram lambe-lambes em muros convidando a sociedade a se engajar na construção de políticas públicas sobre a questão.

Destacando as chuvas extremas e enchentes que atingiram Salvador, a campanha destaca a urgência do tema e o Coletivo Delibera, organização sem fins lucrativos que contribui para o fortalecimento da democracia brasileira, propôs que 40 moradores da capital baiana fossem sorteados e pudessem deliberar e refletir sobre como minimizar localmente estes impactos.

Ao fim de diversos encontros durante o ano passado, este grupo diverso de cidadãos deliberou que a prioridade é focar em ações que ajudem a "salvar vidas" no presente, com foco em áreas em que a população sofre maior vulnerabilidade, priorizando ações de redução dos riscos de deslizamentos e enchentes.

Facilitador da Assembleia Cidadã do Clima de Salvador, Tássio Silva, graduando em Direito, lembra que um bairro como a Gamboa de Baixo é afetado de forma diferente da Barra, por exemplo, e que os moradores e moradoras sabem quais são e onde estão os problemas dos locais onde vivem e são capazes de ajudar a construir soluções.

“Autoridades públicas deixam lacunas graves ao não possibilitar, em boa parte das vezes, condições objetivas e subjetivas para a participação dos/as moradores/as da cidade. É importante tanto a transparência e publicidade do que está acontecendo e do que vai acontecer em Salvador, quanto condições para acesso a audiências públicas, por exemplo”, defende ele.

Teve ação também na Lavagem do Bonfim (Oxalá)

(Foto: Divulgação)

Um documento elaborado pelo grupo com recomendações para autoridades públicas municipais, estaduais e federais foi finalizado e está sendo assinado pelos 40 participantes. A próxima etapa é justamente a entrega deste documento a estes entes para que possam ser levadas em conta e implementadas. Toda a construção coletiva pode ser vista através do site.

Os lambes da campanha também estão espalhados pelas ruas do Rio Vermelho e Centro Histórico/Cidade Baixa. Um grafite realizado por Marcos Costa, do Spray Cabuloso, sobre a campanha também estampa rua lateral da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio. Duas telas grafitadas ao vivo por Lee 27 durante as festas de Iemanjá e da Lavagem do Bonfim também foram produzidas para alertar sobre o cuidado com o meio ambiente e a vida.

Assembleia Cidadã do Clima de Salvador

A Assembleia Cidadã do Clima de Salvador é uma iniciativa que tem realização do Coletivo Delibera Brasil e da Frente Parlamentar Mista Ambientalista da Câmara Municipal de Salvador, em parceria com o ICLEI – Governos Locais pela sustentabilidade, Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e Instituto Zero Cem, além de financiamento do NED – National Endowment for Democracy, sendo uma ação executada localmente pelo mandato da vereadora Maria Marighella, agora nomeada presidente da Funarte.

A mesma ação está sendo realizada em outras duas cidades brasileiras: Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo, e Toritama, no interior de Pernambuco.

“A participação das pessoas que vivem, estudam e trabalham nos diferentes territórios da cidade é fundamental para boas decisões e políticas no combate à crise climática, pois são elas que sofrem as consequências mais graves das mudanças climáticas. A Assembleia Cidadã cria condições, tempo e informação para que moradores avaliem o que é melhor para a coletividade, pesando prós e contras e fazendo escolhas difíceis inclusive em termos de orçamento. Esse "modo cidadão" fortalece a demanda por ações do poder público e apoia legisladores e gestores públicos para alavancar e tirar do papel as políticas climáticas”, diz Silvia Cervellini, co-fundadora do Delibera Brasil.