BAVI

Torcedoras plus size de Bahia e Vitória fazem ensaio fotográfico e pedem visibilidade

Objetivo é chamar atenção da dupla Bavi para o desenvolvimento de produtos plus size com padronagens femininas que possam atender também a essas torcedoras

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 28 de abril de 2024 às 18:32

Mães e torcedoras plus size do Bahia e Vitória foram fotografadas no Rio Vermelho Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Torcedoras plus size do Bahia e do Vitória participaram na manhã deste domingo (28) do ensaio fotográfico Mães do Bavi. As imagens foram registradas no Rio Vermelho pelo fotógrafo Giovani Viana e vão se tornar uma exposição que deve acontecer no mesmo mês de conscientização e combate à gordofobia, em setembro, como adianta o idealizador do projeto, Paulo Arcanjo.

“A ideia é que esse ensaio se torne uma exposição na Câmera Municipal. Estamos em negociação para que isso aconteça. A nossa intenção é quebrar o padrão e chamar a atenção dos clubes para os corpos de mulheres torcedoras gordas que, muitas vezes, para vestir a camisa do seu time, precisam adaptar modelos masculinos. Os times deveriam criar uma padronagem plus size para que essas mulheres possam também estar no futebol e torcerem pelo seu time do coração”.

Modelo do ensaio e musa plus size do Vitória, Ana Paula Cruz, por diversas vezes precisou comprar o padrão masculino para vestir o manto do time.

“Minha relação com o Vitória vem de família. Tenho um carinho muito grande pela torcida. Recebi o título de musa em 2018 e quanto tive covid e fiquei entubada, a torcida foi lá, me mandou mensagem, me apoiou em todos os sentidos. Sou apaixonada pelo clube. O padrão, realmente, é uma dificuldade muito grande. A gente não pode mais ser mais vista como um tamanho fora do padrão, mas como um ser humano que também quer vestir a camisa do seu time. Queremos ver mais meninas plus na torcida organizada”.

Exposição fotográfica Mães do Bavi está prevista para setembro Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Musa do Bahia, Daniela Oliveira é mais uma torcedora que fez questão de participar do ensaio.