Atlantic Nickel recebe certificação da Marinha por segurança no transporte de minério 

A Atlantic Nickel, empresa baiana que produz e exporta níquel sulfetado no município de Itagibá, recebeu a "Certificação Embarcador – Aprovação de Procedimento de Embarque e Controle de Umidade de Concentrado de Níquel", conferida pela Marinha do Brasil.

A certificação representa uma importante conquista como resultado das estratégias de segurança implementadas pela empresa em todas as etapas da operação, desde a produção ao transporte do minério.

O documento da Marinha do Brasil atesta que o procedimento de embarque do concentrado de níquel, 100% exportado pelo Porto de Ilhéus (BA), obedece aos padrões do Código Marítimo Internacional para Cargas Sólidas a Granel (IMSBC Code), com estrita observância ao Limite de Umidade Transportável (TML) estabelecido pela Organização Marítima Internacional (IMO). O TML é o parâmetro regulatório utilizado para medir o nível de umidade de minérios em transporte marítimo.

A certificação comprova ainda a segurança e a qualidade do minério da Atlantic Nickel, itens que são fundamentais para evitar o processo conhecido como liquefação, e assim, não estar suscetível a acidentes no mar.