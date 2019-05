Ator de 'Game of Thrones' está em clínica de reabilitação, diz site

Estrela de Game of Thrones, o ator Kit Harington, que vivia Jon Snow, se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação por conta do estresse e do abuso de álcool, segundo o site Page Six.

O jornal diz que o ator de 32 anos está com acompanhamento psicológico, faz meditação e terapia cognitiva para o estresse e outras emoções negativas. O local custa mais de 120 mil dólares por mês.

Amigos do ator contaram que o final de Game of Thrones abalou muito Kit, que trabalhou na série em todas as oito temporadas. "Kit percebeu que 'é isso - este é o fim', e (a série) foi algo que todos trabalharam muito duro por tantos anos. Ele teve um momento de 'o que vem depois?'", disse uma fonte não identificada. A exaustão e estresse também contribuiram para que o ator recorresse mais ao álcool.

Kit se internou semanas antes do final da série, depois da premiere, que foi no começo de abril.

Ele é casado com Rose Leslie, que viveu Ygritte na série. "Rose está apoiando ele demais. Todo mundo que é próximo de Kit realmente queria que ele descansasse. O que ele precisa agora é de paz e tranquilidade", diz o amigo.

A clínica fica em Connecticut, nos EUA, e Kit pode deixar o local por períodos curtos, tendo sido visto em uma academia e uma livraria. Segundo o TMZ, o ator está aproveitando o momento para cuidar do seu bem estar.

O ator já se envolveu em confusões em bares, suspostamente alcoolizado. Em março do ano passado, foi fotografado aparentando estar bêbado andando pelas ruas de Paris. Ele também bateu boca com frequentadores de um bar em Nova York por conta de uma mesa de sinuca - na época, foi expulso do local.

Kit contou em entrevistas que teve uma crise depois de gravar sua última cena em Game of Thrones. Ele também afirmou que precisou de terapia para conseguir lidar com a cena em que Jon Snow mata Daenerys (Emilia Clarke).