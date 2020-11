Ator de 'Pantera Negra' é eleito pela People o homem mais sexy do mundo

O ator Michael B. Jordan, 33 anos, foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2020 pela revista People, que anualmente publica sua escolha. No ano passado, o posto ficou com o cantor John Legend.

Jordan, que teve primeiro papel de destaque na série Friday Night Lights, é conhecido também pelo papel de Erik Stevens, o vilão de Pantera Negra.

"É um sentimento legal. As pessoas brincavam, 'Mike, essa (ser eleito o mais sexy do mundo) é a única coisa que provavelmente você não vai conseguir'. Mas é um bom clube para se fazer parte", afirmou o ator.

No Instagram, ele celebrou. "Minha avó está olhando para baixo e dizendo: 'esse é o meu bebê'. Obrigado por me nomear o homem mais sexy, People", escreveu ele.

Jordan esteve também na série The Wire e nos filmes Poder sem Limites e Creed: Nascido para Lutar. Seu filme mais recente foi Sem Remorso, inspirado nos livros de Tom Clancy, que teve a estreia adiada para o ano que vem por conta da pandemia.