Ator Marcus Majella nega namoro com arquiteto 19 anos mais jovem

O ator Marcus Majella usou as redes sociais para negar que esteja namorando o arquiteto Erick Raupp, de 24 anos. "Hoje fui surpreendido com uma matéria que beira o absurdo. O pessoal não pode ver dois homens juntos que já acha que são namorados", afirmou.

O comediante, que tem 43 anos, compartilhou várias fotos de uma viagem por Buenos Aires, na Argentina, ao lado do Erick e outros amigos, como cantor Silva e Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo.

No começo de 2022, Marcus conseguiu eliminar mais de 30kg com dieta e exercícios. Além disso, no início do ano, o ator terminou o relacionamento de quatro anos com o publicitário Guilherme Castro.