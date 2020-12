Ator mirim conta que chorou ao rever Taís Araújo nas gravações de 'Amor de Mãe'

O ator Pedro Guilherme Rodrigues, 10 anos, que vive o Tiago, de Amor de Mãe, revelou que chorou ao reencontrar Taís Araújo, que interpreta sua mãe na trama da Globo. A novela estava parada por conta da pandemia, mas já retomou as gravações.

"A gente se conheceu na série “Aruanas” e se aproximou mais na novela. Eu pensava: “vou ser filho dessa mulher incrível?”. Quando a encontrei, chorei. Tivemos uma ligação forte. Nunca vou esquecer dela, está no meu coração para sempre", diz Pedro ao jornal Extra.

O garoto contou que já conheceu os "irmãos" - os filhos de Taís com Lázaro Ramos, João, de 9 anos, e Maria, de 4. "São incríveis. A gente se encontrou em uma gravação de “Aruanas”, se reencontrou na casa da Taís e depois em uma festa", diz.

As gravações da novela voltaram em agosto, mas Amor de Mãe só volta às telinhas no ano que vem. Foram cinco meses sem gravar. A primeira fase da novela foi marcada pela busca de Lurdes (Regina Casé) pelo filho Domênico e a relação superprotetora de Thelma (Adriana Esteves) com o filho Danilo (Chay Suede). Na trama, as duas se tornam amigas.