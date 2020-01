Ator que viveu Tim Maia no cinema está no BBB20; veja outros participantes

Acabou a agonia para quem estava na expectativa pra saber logo quem são os participantes do "Big Brother Brasil 20", que estreia na próxima terça-feira e terá mais uma vez o jornalista Tiago Leifert apresentador. Os dois participantes revelados são o ator carioca Babu Santana, 40 anos, que viveu Tim Maia no cinema, e o arquiteto e empresário paulista Felipe, 27.

O nome de todos os participantes que vão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão serão revelados neste sábado (18) ao longo dos intervalos do Caldeirão do Huck. Ao longo dos dias, Boninho e a equipe do programa soltaram alguns spoilers sobre o perfil dos participantes, um deles é que haverá uma mistura entre famosos e anônimos dentro da casa, o que pode causa o chamado "fogo no parquinho".

Se o público estava acostumar a ver na telinha figuras nem tão conhecidas assim, agora, quando se deparar com a imagem de Babu vai dar aquela sensação de que conhece aquela pessoa de algum lugar. E não estará enganado. Ele coleciona dezenas de filmes, novelas e peças em seu currículo, além de ter interpretado o cantor Tim Maia nas telonas – seu papel mais lembrado pelo público, e premiado pela crítica. Entre as novelas estão Malhação e I Love Paraisópolis. Na telona participou também de "O homem do ano" e "Mundo Cão".

Babu foi o único ator a dividir o prêmio da Academia Brasileira de Cinema, como Melhor Ator, com Tony Ramos. Fã de Beyoncé, ele diz em matéria publicada no site do reality da rede Globo que: “Desde que eu tinha 18 anos, eu falava para minhas namoradas: ‘vocês não podem ter ciúmes da Beyoncé nunca’”.

No BBB20 ele faz parte do grupo Camarote no BBB20. Com um grande talento para cozinhar, ele promete receitas saudáveis na casa. “Estudei um cardápio fit! Vamos de low carb”, diz em entrevista para a página do programa. Por outro lado, ele quer passar bem longe do tanquinho. É que o ator não esconde que odeia lavar roupa.

Segundo o G1, Babu, que é pai de Laura, Carlos e Piná, está comprometido. Ao falar de sua namorada, Tatiane, o brother se derrete: "Ela estava comigo na mansão, na piscina, e está comigo agora no quartinho de 6 metros quadrados". De olho no prêmio, o carioca quer "pegar o carrinho de volta para o topo".

(Foto: Divulgação/Globo)

O segundo participante anunciado é o arquiteto e empresário Felipe, que se define como uma pessoa divertida, que gosta de futebol e adora uma festa. Solteiríssimo, o brother afirma que não é de namorar: "O dia que eu chegar em casa com alguém para apresentar, vão bater palma". Ele faz parte do grupo Pipoca no BBB20. Responsável com seus negócios, o paulista confessa que ainda é um pouco mimado em casa: não arruma a cama e não sabe cozinhar. Sobre o jogo no Big Brother Brasil, Felipe diz que é competitivo e exigente consigo mesmo: "Sou tranquilo, só não gosto que me mandem fazer as coisas. Aí, eu estouro".

Outra participante que não tem nada de anônima é a empresária carioca Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. A influenciadora, que soma mais de 17 milhões de seguidores em seus perfis nas redes sociais,chega ao BBB na turma do Camarote, mas já teve seu momento Pipoca na vida também.

(Foto: Divulgação/Globo)

Nascida e criada na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, onde morou até os 20 anos, Bianca sempre foi uma grande sonhadora, mas para alcançar seus objetivos teve muita batalha. Já trabalhou como copeira e deu aula para crianças até achar sua vocação: a maquiagem.

Entre os primeiros nomes também foi anunciada a primeira participante do Nordeste desta edição. Natual de Nova Floresta, na Paraíba, Flayslane, 25, é dona de uma marca de biquínis – que ela mesma desenha – com venda virtual e faz parte de uma dupla sertaneja, Lane e Mara.Na página do BBB20 ela se define como “nordestina, extrovertida e intensa” e diz que, entre os amigos, é conhecida pela personalidade “um pouco louca”. Ela é mãe de Bernardo de 2 anos.

(Foto: Divulgação/Globo)