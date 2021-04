Ator Thiago Almasy participa de lançamento do espetáculo-game Inimigos

O digital influencer baiano Thiago Almasy e o pedagogo Marcos André participaram na sexta-feira (16), às 19h, da live de lançamento do espetáculo-game Inimigos, obra comemorativa do sétimo ano de atividades do COATO Coletivo. O game, que poderá ser baixado gratuitamente até o dia 1 de maio no site oficial do coletivo cênico, tem parceria com o Grupo de Desenvolvimento de Jogos da UFRJ (GDP). A Live conta ainda com a mediação do ator do espetáculo Genário Neto e a atriz e coordenadora de acessibilidade Natielly Santos.

O universo alternativo da produção é inspirado na obra de Henrik Ibsen (O Inimigo do Povo - 1882) e promete uma imersão estimulante e desafiadora aos sentidos, que em seu projeto de desenvolvimento, possibilita entusiastas surdos a embarcarem nas aventuras por meio de suas extensões promotoras de acessibilidade.

A trama original de Ibsen conta a história de um médico em uma pequena cidade litorânea norueguesa que, ao tornar público um problema de contaminação dos recursos hídricos no balneário, torna-se gradativamente o inimigo do povo, ao contrário do que imaginara enquanto prestava esse parecer à saúde pública da população.

O ineditismo da junção entre artes cênicas, gamificação e o mundo do audiovisual é um dos atributos da obra virtual, que propõe uma reflexão sobre as questões do texto dramatúrgico, atualizando o cenário aos nossos contextos nacionais, instigando pessoas em todo território à reflexão e ação sobre crise de recursos hídricos, o descaso com a saúde pública e a corrupção política e social.

O espetáculo-game, que integra o projeto Um Inimigo do Povo, poderá ser acessado por um aplicativo de celular inspirado principalmente por visual novels no estilo “Found Phone”. Dividido em atos, o jogador poderá escolher o modo single (com os outros personagens tomando decisões pré-determinadas), e a partir do dia 27 de abril estará disponível no site a versão multiplayer aberto (em que vários jogadores se conectam).

Cada espectador-jogador assume o papel de um dos Personagens Título da peça e terá a oportunidade de navegar pelos jornais da cidade, contar com o auxílio de assistentes virtuais e a consulta de um GPS pessoal, no intento de resolver conflitos apresentados durante o desenvolvimento do arco narrativo.

O jogador-expectador irá trilhar um caminho individual em um cenário aberto repleto de questões a serem solucionadas. O espectador passa a ser jogador e fica responsável pelas tomadas de decisões estabelecidas. Em Inimigos, o real e o virtual estão articulados e funcionam de maneira conjunta.

Ao início de cada campanha, cada jogador/jogadora deverá escolher dentre os seis personagens títulos disponíveis, que serão interpretados por atores e atrizes que dão forma às escolhas do jogador e interagem com ele/ela por chamadas cinematográficas, áudios e outros conteúdos multimídia. Quatro dos personagens são jogáveis (NPCs) e outros dois personagens são não jogáveis (No player).

Para além da direção e desenho dramatúrgico de Mirian Fonseca e Marcus Lobo, o projeto traz o cineasta Marcio Ventura no roteiro, Igor Carneiro como designer de jogo, Yasmin Barbosa como ilustradora e André Coelho como programador. Além de Natielly Santos, atuam na produção os atores e atrizes Genário Neto, Mirela Gonzalez, Amanda Cervilho, Victor Sampaio e Matheus Nasca.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.