Atriz de 'As Branquelas' entrou no cinema pornô há dois anos e já ganhou prêmios

O filme “As Branquelas” está presente na mente de todo brasileiro que gosta de comédias escrachadas e assistia TV em meados dos anos 2000. Presente no longa - que inclusive foi reexibido na Sessão da Tarde (Globo), nesta segunda-feira (4) -, a atriz Maitland Ward largou o cinema convencional e, há dois anos, entrou para a indústria pornográfica.

Intérprete de Brittany Wilson na comédia de 2004, Maitland comemorou nas redes sociais os frutos do trabalho com seus novos filmes: nada menos que onze troféus do setor de entretenimento adulto.

"Meus bebês chegaram em casa! Finalmente recebi meus prêmios XBIZ e AVN. Em apenas dois anos, eu ganhei 6 XBIZs e 5 AVNs. Obrigada a cada um dos meus maravilhosos fãs, vocês realmente tornaram meus primeiros 18 meses incríveis", publicou a atriz no Instagram, em março. O AVN Awards, considerado o Oscar dos filmes adultos, é organizado pela revista "Adult Video News".