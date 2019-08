Atriz de 'Top Gun' diz que não foi chamada para sequência: 'Velha e gorda'

Kelly McGillis, que interpretou Charlie no filme Top Gun de 1986, disse que não foi convidada para participar da sequência Top Gun: Maverick e sugeriu alguns motivos.



"Eles não me convidaram nem acho que fariam. Estou velha e gorda e aparento a idade que tenho", disse a atriz de 62 anos ao Entertainment Tonight.



Ao contrário dela, Tom Cruise, de 57 anos, atuará no próximo filme e Jennifer Connelly foi escalada para fazer par romântico com o ator.

Kelly atualmente

Mas Kelly não se sentiu menosprezada por não fazer parte da nova produção. "Eu prefiro me sentir absolutamente segura na minha pele e em quem eu sou na minha idade em vez de colocar um valor em todas as outras coisas", afirmou. Perguntada se assistirá ao novo filme, ela disse que não está ansiosa.



Assista abaixo ao trailer de Top Gun: Maverick: